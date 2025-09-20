ASKİ Genel Müdürlüğü, İncesu Deresi, Çubuk Çayı, Dikmen Çayı ve Hatip Çayı’nda atık su karışan noktaları tespit ederek ayrıştırma çalışması yürütüyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilecek hem de bu derelerin döküldüğü Ankara Çayı korunarak, oluşan kötü koku önlenecek.ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında İncesu Deresi’nin geçtiği alanda toplam 2 bin 297 metre atık su hattı yenileniyor. Günde 40 bin metreküp atık su, dereden bertaraf edilecek.

Çevre sorunlarını önceleyen çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, İncesu Deresi, Çubuk, Dikmen ve Hatip Çaylarında yağmur suyu ve atık su (kanalizasyon) hatlarını ayrıştırarak çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Ankara Çayı’nın temiz ve kokusuz akması sağlanırken, aşırı yağışlarda yaşanabilen taşkın riski de azaltılacak.