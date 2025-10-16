Artvin’de zeytin üreticileri yeni sezona umutla bakıyor. Artvin Ticaret Borsası, 2025-2026 hasat sezonu için zeytin ve zeytinyağına yönelik tavsiye fiyatlarını sofralık siyah ve yeşil zeytin 300 TL, hakiki zeytinyağı 1.000 TL olarak açıkladı. Bölgeye özgü Butko zeytini için coğrafi tescil süreci de hız kazandı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Zeytin Komisyonu toplandı. Artvin Ticaret Borsası, bölgede önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin üretimi için Fiyat Belirleme ve Tavsiye Komisyonu’nu topladı. Toplantıya köy muhtarları ve zeytin üreticileri katıldı.

Açılışta konuşan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret Borsası’nın geçmişten bugüne gelişimini aktararak, bölgedeki tarımsal üretimi destekleme çalışmalarını anlattı. Başkan Akyürek, barajlar nedeniyle zeytin alanlarının kısmen sular altında kalmasından dolayı zeytin üretiminin yeniden canlandırılması ve farklı bölgelerde fidan üretimi ile dağıtımı için yürütülen çalışmalara değindi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar ile iş birlikleriyle zeytin fidanı dağıtımının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Türkiye Zeytin Çalıştay’ı kapsamında yürütülen akademik raporlama programına katıldıklarını belirten Akyürek, bu sayede bölgedeki üreticilerin ulusal ve uluslararası platformlarda destekleneceklerini aktardı.

Ayrıca Artvin’in ünlü “Butko zeytini” için başlatılan coğrafi tescil çalışmasının, ürünün değerini artıracağını ve tarımdan uzaklaşan çiftçilerin yeniden tarıma yönelmesini teşvik edeceğini söyledi.

Toplantı ve değerlendirmeler sonucunda, 2025-2026 zeytin hasadı sezonu için alt taban fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Sofralık siyah zeytin: 300 TL, Sofralık yeşil zeytin: 300 TL, Artvin Çamış zeytini: 350 TL, Hakiki zeytinyağı: 1.000 TL

Belirlenen bu fiyatların tavsiye niteliğinde olduğu, üreticilerin ürünlerini bu fiyatların üzerinde satmalarında herhangi bir engel bulunmadığı da ifade edildi.