Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirdi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıl son ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı denetimleri kamuoyuyla paylaştı.
Denetimlerde 3 bin 282 paket kaçak sigara, 87 litre kaçak alkollü içki, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 15 litre kaçak etil alkol ve sahte el yapımı alkol üretiminde kullanılan 1 kilogram aroma kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 11 şüpheli şahıs yakalandı.