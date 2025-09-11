Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimi, yeni atanan Trabzonlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış’ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' diledi. Başsavcı Çalış, Trabzonlu olduğunu ve bordo-mavili renklere gönül verdiğini belirterek derneğe teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis, Fahrettin Şahin, Fahrettin Alkan ile Murathan Taşkın, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Trabzonlu Murat Çalış’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, dernek başkanı Sarayoğlu, derneğin faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi.

Yeni görevinde başarılar dileyen heyet, Çalış’a derneğin atkısını takdim etti.Trabzonlu olduğunu ve Trabzonspor’a gönül verdiğini belirten Başsavcı Murat Çalış, nazik ziyaret için teşekkür ederek, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.Ziyaret, samimi bir sohbetle sona erdi.