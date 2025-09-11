Afyonkarahisarlı belediye başkanlarına Konya Modeli Belediyeciliğin anlatıldığı tecrübe paylaşımı için Konya’ya gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - “Konya Modeli Belediyecilik Çalıştayı” için Konya’ya gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar'dan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya’nın belediyecilikte öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Konya’da geçmişten bugüne iyi bir temel olduğunu, kendilerinin de örnek çalışmalar yaparak çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, yapılan çalıştayın fikir vermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Belediyecilik tecrübemizi, birikimimizi aktarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah faydalı bir ziyaret olur” ifadelerini kullandı.

“BURASI BAŞARILI BELEDİYECİLİĞİN NUMUNESİ”

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Konya’ya her geldiğinde yeniliklerin devam ettiğini gördüklerini ifade ederek, “Konya, benim çocukluğumun, gençliğimin, öğrenciliğimin geçtiği bir şehir. Bu şehrin adım adım ne hale geldiğini bizzat yaşayarak gördüm. Her geldiğimde yeniliklerin, güzelliklerin devam ettiğini görüyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu başarılı hizmet halkasının sonunda gerçekten güzel şeyler yapıyor. Bizim öğrenecek çok şeyimiz var. Burası akademi, burası başarılı belediyeciliğin numunesi. Nazik ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz buradan ne alabilirsek ve şehrimize ne götürebilirsek bir kar olduğunu biliyoruz. Belediye başkanlarımız çalışkan, başarılı. Başarılarının üzerine sizin katkınızla ve Konya’nın sayesinde yeni şeyler koymaya çalışacağız” dedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN TECRÜBELERİ AFYONKARAHİSAR’LI BELEDİYE BAŞKANLARIYLA PAYLAŞILDI

Afyonkarahisar’dan gelen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, “Konya Modeli Belediyecilik Çalıştayı”na katıldı. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları tarafından Afyonkarahisar heyetine yapılan örnek çalışmalarla ilgili sunumlar yapılarak “Konya Modeli Belediyeciliği” anlatıldı.