Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de gerçekleştirilen Yeni Yol Partisi Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, gündeme dair değerlendirmelerinde asgari ücret, KKTC seçimleri, terörle mücadele ve Gazze’deki gelişmelere dair çarpıcı mesajlar verdi.ANKARA (İGFA) - Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, 2026 yılı için belirlenecek asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini belirterek, “Açlık sınırına bir ay bile dayanamayacak bir zam, zam değildir” diyerek, "Asgari ücret en az yüzde 50 zamla 33 bin lira olmak zorundadır. Bundan bir kuruş aşağısını kabul etmek mümkün olmayacaktır” dedi.

https://twitter.com/mahmutarikansp/status/1980890266442633597

"KKTC'NİN TANINMASI BİRİNCİL ÖNCELİK OLMALI"

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Arıkan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, “KKTC’nin en önemli önceliği, başta dost ülkeler olmak üzere tüm dünya nezdinde tanınmasını sağlamak olmalıdır. 1974 Barış Harekatı ile kazanılmış değerler pazarlık konusu yapılamaz.” dedi.

Türkiye ile Kıbrıs’ın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Mahmut Arıkan, Türkiye’nin her koşulda KKTC’nin yanında durması gerektiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye çalışmalarını desteklediklerini ancak sürecin istismar edilmemesi gerektiğini belirten Arıkan, “Bu süreci Öcalan’ın özgürlüğüne indirgemek ihanettir” diyerek, “Toplumsal birliğin, kardeşliğin tesisi için çıkılan bu yolda kazanım asla bir kişinin özgürlüğü olmamalıdır” dedi.

DEM Parti’nin Diyarbakır'daki yürüyüşlerinde yaşananlara da değinen Arıkan, “Emniyet güçlerine karşı ‘düşman’ diye bağırmak, kimseye çözüm getirmez” dedi. Arıkan ayrıca İsrail’in Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğini ve katliamlarını sürdürdüğünü kaydetti.