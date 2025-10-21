CHP Lideri Özgür Özel, TBMM'de yaptığı konuşmada 2026 bütçesinde adaletsizlik iddialarını ve KKTC seçimlerine müdahale eleştirilerini dile getirirken, nadir toprak elementleri için miting çağrısı yaptı. Özel, ayrıca Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katıldığını duyurdu.çANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katıldığını açıklayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba evine hoş geldi. Sakarya’da gelecek seçimlerde 4 milletvekili bekliyoruz” dedi ve Engin Özkoç’a da selam gönderdi.

KKTC SEÇİMLERİ: “KIBRIS TÜRKİYE’NİN ARKA BAHÇESİ DEĞİL”

KKTC’de Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan CHP lidrri Özel, “Kıbrıs’ta kazanan halk ve demokrasi oldu. Katılım oranı yüzde 65 ile önceki seçimleri geçti. AK Parti ve MHP’nin seçime müdahalesi yanlıştı. Bahçeli’nin ‘82’nci vilayet’ söylemi ve meşruiyet tartışması açması kabul edilemez. KKTC bağımsız ve güçlü bir kardeş devlettir” dedi.

İDDİANAME TEPKİSİ: “-MIŞ, -MİŞ’LE YAZILMIŞ, ÇÖP OLDU”

Özel, CHP’li belediye başkanlarına yönelik iddianameyi eleştirdi: “578 sayfalık iddianamede delil yok, ‘duydum’, ‘olabilir’ ifadeleriyle dolu. Suç örgütü lideri 704 yıl hapisle tutuksuz, başkanlarımız haksız yere hapiste. Zeydan Karalar’ın suçlandığı ihale ödemeleri yalanlandı. İftiralar çöktü, tutuksuz yargılama bekliyoruz.” dedi.

Savcıları “ahtapot dedirtme” çabasıyla suçlayarak, “İmamoğlu suç örgütü iddiası için iddianame bile yazılmadı. Masumiyet karinesi nerede?” diye sordu.

2026 BÜTÇESİ: “VİCDANSIZ VE ADALETSİZ”

2026 bütçesini eleştiren Özel, “2,7 trilyon TL açıkla başlıyor. Faiz giderleri yüzde 40 artacak, çiftçiye hak ettiği 772 milyar yerine 168 milyar TL ayrıldı. Dolaylı vergiler yüzde 63, gelir vergisi yüzde 66 artarken, kurumlar vergisi yüzde 1,5 düşüyor. Zenginden değil, garibandan vergi alınıyor. Erdoğan’ı bütçesini savunmak için Meclis’e çağırıyorum” dedi.

Asgari ücretin satın alma gücünün 16 bin 480 TL’ye düştüğünü belirten Özgür Özel, “Yüzde 20 zamla 26 bin TL planlanıyor. Sendikalar masayı meydanlara kursun, yanlarındayız” dedi.

KHK mağdurlarına da destek veren Özel, "125 bin 612 kişi ihraç edildi, adil yargılama hakları gasp edildi. KESK’in mücadelesinde yanlarındayız” dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ MİTİNGİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nadir toprak elementlerinin Trump’la pazarlık konusu edildiğini iddia ederek, “Bir alıyorsun, 999’unu Trump’a veriyorsun. Kanun teklifimizle satışını yasaklıyoruz. 26 Ekim’de Eskişehir’de miting yapacağız, herkesi bekliyoruz” dedi.

Özel, konuşmasını “İftiralarınız çöp oldu, milletin yakasından düşün. Türkiye’nin geleceğini Trump’la trampa etmeyeceğiz” diyerek tamamladı.