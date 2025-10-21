CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Çağatay Güç, mazbatasını alması ardından Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Çağatay Güç’ün mazbatasını almasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk törenine katıldı.

CHP İzmir Örgütü’nün yeni kadroları arasında yer alan il yöneticileri, kurultay delegeleri ve il disiplin kurulu üyeleriyle birlikte ilçe belediye başkanları ve örgüt temsilcilerinin katıldığı tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programda ailesiyle yer alan yeni İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik ile Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Çağatay Güç, yeni görevinin gurur verici olduğunu belirterek “Arkadaşlarımızla beraber ilk önce değerlendirme toplantısı yapacağız. Birbirimizle iletişim ağını geliştirerek ve politikalarımızı belirleyerek yol haritası çizeceğiz. Çalışmalara başlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki dönemin çok daha verimli ve çok daha çalışkan bir dönem olacağına inanıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İl Başkanı Çağatay Güç’e yeni görevinde başarılar diledi.