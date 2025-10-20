AK Parti Tokat Milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve Tokat DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya'dan oluşan heyet, Tokat Merkez Dartaş Mehmet Karaca Göleti inşaatında kritik incelemelerde bulunduYakup ORAKÇI - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve Tokat DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya'dan oluşan heyet, Tokat Merkez Dartaş Mehmet Karaca Göleti inşaatında kritik incelemelerde bulundu. 50 yılı aşkın süredir beklenen ve Tokat'ın geleceğini şekillendirecek bu devasa proje, hızla ilerliyor ve önümüzdeki dönemde su tutmaya hazırlanıyor.

2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE MALİYET, 50 YILLIK SU GÜVENCESİ

Projenin tamamlandığında Tokat'a sağlayacağı fayda ve maliyet, Tokat'a kazandırılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu gözler önüne seriyor. Şu anki güncel haliyle baraj ve arıtma tesislerinin toplam maliyetinin 2 milyar liranın üzerinde olduğu belirtildi.

Tokat'ın 50 yıldan beri görüştüğü, hayalini kurduğu bu proje 2027 yılı itibariyle su tutmaya başlayacak. Projenin ana faydası, Tokat'ı kuyu suyundan kurtararak, kaynağın doğal cazibesiyle şehre memba suyu kalitesinde içme suyu sağlaması olacak. Bu sayede hem vatandaşlar sağlıklı suya kavuşacak hem de mevcut terfili sistemin elektrik sarfiyatından kaynaklanan yüksek maliyetler ortadan kalkacak.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, "Bugün, Tokat'ımızın yarım asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Dartaş Barajı inşaatında, bizzat sahadayız. AK Parti olarak biz, 'söz değil icraat üretiriz' düsturuyla hareket ediyoruz. 50 yıl önce konuşulan, her seçim öncesi vaat edilen bu proje, şükürler olsun ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve güçlü iradesiyle bugün ete kemiğe bürünmüştür. Barajımızın zorlu aşamaları geride kaldı. İnşaatımız hızla ilerliyor ve 2027 hedefiyle barajımızın dolusu yapılacaktır. Bu yatırım, sadece bir su projesi değil, Tokat'ın geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. 2 milyar liranın üzerindeki bu dev bütçe ile şehrimizi memba suyu kalitesinde içme suyu ile buluşturacağız. Kuyu suyundan, yüksek elektrik maliyetlerinden kurtuluyoruz. Bu proje, AK Parti'nin Tokat'a olan sevdasının, yatırımlarının ve projelerinin en somut göstergesidir. Sahada olmaya, çalışmaya ve Tokat'ı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Dartaş Göleti, Tokat'ın 50 yıllık bekleyişinin nihayetlendiği, hayalin gerçeğe dönüştüğü yerdir. 70'li yıllardan beri konuşulan bu hayali, gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu yatırımın Tokat'a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Göletimiz tamamlandığında, Tokat 50 yıl süresince yetecek, cazibe ile ve en önemlisi menba suyu kalitesinde suya kavuşacak. Artık yüksek maliyetli terfili sistem yerine, doğal yollarla şehrimize su akacak. Bu, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin sağlığına ve şehrimizin ekonomisine yapılan dev bir katkıdır. Ayrıca, baraj gölünün çevresinde de inşallah güzel sosyal tesisler planlıyoruz. Tokat, sadece sağlıklı suya değil, yeni bir yaşam alanına da kavuşacak. AK Parti kadroları olarak, Tokat'ın her köşesinde projelerimizle ve yatırımlarımızla sahada olmaya, Tokat'ın Yıldızı'nı parlatmaya devam edeceğiz. Bu muazzam projenin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."diye konuştu.

DSİ'DEN NET TARİH VE FAYDA VURGUSU

Tokat DSİ 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ise teknik detaylara değinerek, "Barajımızın en zor kısımları bitti. Önümüzdeki sene inşallah baraj dolusu yapacağız. 2027 yılı itibariyle Tokat'a cazibe ile menba suyu kalitesinde su akmasını sağlayacağız," ifadelerini kullandı.