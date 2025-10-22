Hatay'da Saadet Partisi Payas İlçe Başkanı Ramazan Öksüz, sel felaketinin ardından yetkililere çağrıda bulundu: "Payas halkı artık somut adım bekliyor."HATAY (İGFA) - Hatay’ın Payas ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından konuşan Saadet Partisi Payas İlçe Başkanı Ramazan Öksüz, alınan bir günlük okul tatili kararını yerinde bulduklarını ancak esas meselenin kalıcı çözümler olduğunu söyledi. Selde zarar gören esnafı ziyaret ettiklerini ve vatandaşların mağduriyetini yakından dinlediklerini belirten Öksüz, "Artık sabır değil, çözüm zamanı" dedi.

“HER YAĞMURDA AYNI TABLO YAŞANIYOR”

Aynı bölgede sık sık sel baskınlarının yaşandığını hatırlatan Öksüz, beşinci ayda yine E-5 karayolunun Özkullar Petrol önünde sular altında kaldığını hatırlatarak, “Defalarca uyardık, dilimizde tüy bitti. Bu kadar açık bir sorunun hâlâ çözülmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Öksüz, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) doğrudan çağrıda bulunarak, özellikle kanal ağızlarının açılması ve toprakların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu işi yapmak büyük bir yatırım ya da uzun bir süre gerektirmiyor. Yeter ki ciddiyetle ele alınsın. Kış kapıda. Önlem alınmazsa bu tablo yeniden yaşanır.” dedi.

Geçici çözümlerin yeterli olmadığını söyleyen Öksüz, “Esnafın iş yerini bir daha su basmasın, çocuklarımız okula giderken yollar kapanmasın istiyoruz. Payas halkı bugüne kadar sabretti, sesini duyurmaya çalıştı. Şimdi sıra yetkililerde” dedi.

Ramazan Öksüz, açıklamasının sonunda tüm yerel kurumları iş birliğine çağırarak, “Bu felaketin yaralarını birlikte sarabiliriz. Ama esas görev, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktır” dedi.