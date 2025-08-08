Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek olmak ve arıcılığı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Arı Yaşam Gücü Projesi" kapsamında Muratlı’daki arı yetiştiricilerine arı keki ve fondan şeker desteği sağladı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Muratlı’da düzenlenen dağıtım töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez ve Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selman Arslantürk yaptı. Her iki başkan da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Candan Yüceer’e teşekkür ederek projenin sektör için önemini vurguladı.

Daha sonra söz alan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay, proje hakkında teknik bilgiler vererek kırsal kalkınmaya yönelik projelerin artarak devam edeceğini söyledi.

GENEL SEKRETER ARZU ÇEBİ TOPÇU: “ARI GİBİ ÇALIŞAN ÜRETİCİLERİMİZE BOL VE BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Av. Arzu Çebi Topçu ise Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala yönelik destek politikalarını vurgulayan bir konuşma yaptı. Topçu konuşmasında, “Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde kırsal kalkınmayı önceleyen projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Siz değerli üreticilerimizle işbirliği içinde çalışmayı önemsiyoruz. Bugün bu destekle birlikte hem üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmayı hem de arıların yaşam döngüsünü sürdürülebilir kılmayı ve üretim sezonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Arı gibi çalışan, üreten, paylaşan üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” ifadelerine yerdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, temsili olarak üreticilere arı keki ve fondan şeker dağıttı. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle devam etti. Son olarak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından birlik üyelerine listeler doğrultusunda arı yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Bugünkü program kapsamında, 150 üreticiye toplamda 35 bin 520 kilogram arı yemi ulaştırıldı. Dağıtımı yapılan ürünlerin 17 bin 760 kilogramı arı keki, 17 bin 760 kilogramı ise fondan şekerden oluştu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, 2025 yılı boyunca il genelinde toplam 675 birlik üyesine 161 bin 720 kilogram arı yemi ulaştırılması hedefleniyor. Bu miktarın 80 bin 860 kilogramı arı keki, 80 bin 860 kilogramı ise fondan şeker olarak planlandı.

Yaklaşık 10 milyon TL bütçeye sahip olan projenin finansmanı, yarı yarıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile arı yetiştiricileri birlikleri tarafından karşılanıyor. Projenin ilk fazında, 2025 yılı Ocak ayında 680 arıcıya 80 bin 760 kilogram kışlık arı keki desteği sağlanmıştı.

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Av. Arzu Çebi Topçu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay, Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selman Arslantürk ve Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez’in yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mahalle muhtarları, üretici birliklerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.