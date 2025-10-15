Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Akıllı Şehirler kategorisinde “Elektronik Gemi Denetim Sistemi” ile ödüle layık görüldü.ANTALYA (İGFA) - Çevre ve doğa dostu projeleriyle dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 96 proje arasından sıyrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler kategorisinde “Elektronik Gemi Denetim Sistemi” ile ödül aldı.

BÜYÜKŞEHİR ÖDÜLE DOYMUYOR

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 49 belediye, 96 projeyle yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Akıllı Şehirler kategorisinde ‘Elektronik Gemi Denetim Sistemi’ ile ödüle layık görüldü. Ödül; Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Deveci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Burçin Özkan Uysal ve Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Büşra Özdemir’e takdim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Uluslararası Yeşil Bayrak ödülünün hemen ardından yeni bir çevre ödülü daha almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Özdemir, “2023 yılında Türkiye’de ilk ve tek olarak hayata geçirdiğimiz Elektronik Gemi Denetim Sistemi, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde çığır açtı. Projenin kapasitesini artırarak tüm Antalya kıyılarında uygulamayı hedefliyoruz. 2025 çevre başkenti ilan edilen Antalya’mızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.