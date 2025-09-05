Son yıllarda bungalov turizmine yönelen tatilcilerin tercihlerini Antalya’dan yana kullanması dikkat çekerken, Antalya’nın en gözde bungalov tesisi de Ömür Bungalows oldu.

GAMZE TUNA

ANTALYA (İGFA) – Türkiye’de yıldızlı otellerin fiyatlarının yüksek olması, pandemi sonrası daha sakin bir tatil tercih edilmesi nedeniyle 2025 yaz sezonunda bungalov turizmi şaha kalktı.

Bungalovlarda sakin bir tatil geçirmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı yaz sezonunu bungalovlarda geçirdi.

Bölge olarak Antalya’nın en çok tercih edildiği bongalov turizminde koylar ve tatil köyleri de tercihler arasında yer aldı.

Antalya bölgesinde 2025 yılının en gözde bungalov tesisi Ömür Bungalows oldu. Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesinde bulunan Ömür Bungalows, 14 adet bungalovu, çifte havuzu, eşsiz yemek ve mezeleri, orman havası, güler yüzlü personeli, hizmet kalitesi ve sakin ortamıyla en çok tercih edilen bungalov tesisi olma özelliği taşıyor.

GRAND GÜNEŞİM İLE MUHTEŞEM TEKNE TURU

Adrasan’ın eşsiz koyunda denize girme imkanı bulan tatilciler, Ömür Bungalows’ın anlaşmalı tekne turu şirketi Grand Güneşim teknesiyle de Amerikan koyu, Suluada Maldivler Plajı, Tatlısu, Mavi Mağara, Fener Koyu bölgelerinde denize girme imkanı buluyor.

ERKEN REZERVASYONLA AİLE ORTAMINDA GÜVENLİ BİR TATİL İMKANI

Ömür Bungalows’un fiyat politikası açısından da her haneye uygun ücretler olduğuna dikkat çeken Ömür Bungalows işletmecisi Salih Dolaşık, “Tatilcilerimize sakin ve aile ortamında misafir ediyoruz. Erken rezervasyon, müşterilerimiz açısından avantajlı. Erken rezervasyonlarımızı Ocak ayı itibariyle başlatıyoruz. Rezervasyonsuz, aile olmayan kişileri konuk etmiyoruz. Burada aile ortamında güvenli bir şekilde tatillerini yapıyorlar.” dedi.

ÖMÜR BUNGALOWS’TA ÇİFTE HAVUZLA KEYİFLİ SAATLER

Tesislerinde 14 adet bungalov ve 2 büyük havuz olduğunu hatırlatan Salih Dolaşık, “Odalarımızda konfor çok önemli. Bungalovlarımızda rahat oda bölümleri ve yataklarıyla dinlenebiliyorlar. 2 adet büyük havuzumuz ve çocuklar için küçük havuzumuz, tatilcilerimizin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Adrasan’ın deniz sahili de muhteşem. Uzun bir koy halindeki sahilimizde misafirlerimiz keyifle denize girip serinleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

DAMAK TADINA HİTAP EDEN AKŞAM YEMEKLERİ MUHTEŞEM

Bungalovlarda rahat ve konforlu odaların olduğuna dikkat çeken Salih Dolaşık, şunları kaydetti;

“Oda ücretlerimizde oda, kahvaltı ve akşam yemeği, çay ikramlarımız bulunuyor. Özellikle akşam yemeklerinde balık, tavuk, et ve makarna çeşitlerimizi özel hazırladığımız soslarımızda lezzetli hale getiriyoruz. Mezelerimiz, her gün farklı çeşitte misafirlerimizin damak tadına sunuyoruz. Tesisimizde yemek ve mezeler konusunda iddialıyız. Amacımız, misafirlerimizin keyifli ve lezzetli yemeklerle memnun kalmalarını sağlamak. Aile olan misafirlerimizi tesislerimize bekliyoruz. Ancak erken rezervasyon yaparlarsa iyi olur. Ocak ayı itibariyle erken rezervasyonu açtığımızda Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayları hızla dolabiliyor. Bu konuda acele etmelerini tavsiye ediyorum.”