Antalya Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında üreticilere yönelik kooperatifçilikten arıcılığa, budamadan toprak analizine kadar pek çok konuda ücretsiz eğitimler düzenleyecek.ANTALYA (İGFA) - Tarımda yerelden kalkınma modeliyle üretimi ve üreticiyi destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği eğitim programları ile hem üreticilerin bilgi birikimi arttıracak hem de sürdürülebilir tarım destekleyecek. Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında kooperatifçilik, arıcılık, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda eğitimler düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Proje Şube Müdürlüğü, üretimi ve üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla eğitim programlarına başlıyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek ücretsiz eğitimler ile üretici bilinçlendirilecek. Üreticiye kooperatifçilik, ipek böcekçiliği, mum yapımı, budama ve aşılama, hastalık ve zararlılarla mücadele ve arıcılık eğitimleri verilecek. 10 kişi ile sınırlı tutulacak eğitimlere başvurular, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında 0242 241 28 66 numaralı telefondan randevu oluşturularak yapılabilecek.

UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitim programları kapsamında toprak analizi eğitimi de gerçekleştirilecek. Eğitime katılan çiftçilere ücretsiz toprak analizi yapılacak. Toprak analizi eğitimlerine ise başvurular 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerde üreticiler, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da deneyim kazanacak. Eğitimler ile çiftçilerin ve üreticilerin ekonomik kazançlarını artırmak, kırsal kalkınmaya katkı sağlamak ve yerel üretimi desteklemek amaçlanıyor.