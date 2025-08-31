Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde “Muratpaşa’da o kadar geniş tabanlı, o kadar büyük bir kucaklaşmamız var ki adeta minik bir devlet gibiyiz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni bu yıl 11’inci kez Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda gerçekleştirildi.

Meydan Tıp Hastanesi iş birliğiyle 5-12 yaş arası 168 çocuk sünnet oldu, kıyafetleri belediye tarafından karşılandı.

Şölene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bayram Ali Çeltik, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye yöneticileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda aile katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan Sünnet Şöleni’nde Başkan Uysal, Muratpaşa’nın dayanışma kenti olduğuna dikkat çekerek, “O kadar geniş tabanlı, o kadar büyük bir kucaklaşmamız var ki adeta minik bir devlet gibiyiz. Bütün ekonomik krize, bütün sıkıntılarımıza rağmen genel kamu yönetiminin, genel kurumların yapamadığı birçok şeyi Muratpaşa'mızda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sünnet, bizim kültürümüzün, inançlarımızın bir gereği. Bu konuda dayanışma içinde olmak ve çocuklarımıza bu coşkuyu yaşatmamız lazım. Bugünün dünyasında her şey çok pahalı. Beraber olmamız lazım. Kol kola, omuz omuza olmamız lazım.Bu çocuklarımızın hepsi bizim canımız.” dedi.

Sünnet şöleni boyunca çocuklar, belediyenin kurduğu şişme oyun alanında doyasıya eğlendi. Şölen Başkan Uysal’la çekilen toplu fotoğraf ve Canan Kavut konseriyle sona erdi.