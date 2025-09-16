Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) ücretsiz kış dönemi kurs kayıtları başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM Kurs Merkezleri’nde 3,4,5,6,7 ve 8. sınıflara yönelik akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda verilecek kurslara kayıtlar, 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Online başvurular, atabem.antalya.bel.tr adresinde bulunan kayıt bölümünden yapılacak.

ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Antalya merkezde 6, ilçelerde ise 7 olmak üzere toplam 13 merkezde kış dönemi kursları açılacak.

ATABEM merkezlerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, bilgisayar ve İngilizce gibi temel derslerin yanı sıra piyano, satranç, gitar ve zeka oyunları gibi kültürel; resim, yaratıcı drama ve taş boyama gibi sanatsal faaliyetlerle dolu bir eğitim programı sunulacak. ATABEM’lerde toplam 400 kurs hizmeti verilecek. Kurslar 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.