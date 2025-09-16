Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi günlük yaşamla buluşturan yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlayacak dört farklı kiosk modelini hizmete sundu. Dokunmatik ekranlı bu dijital hizmet noktaları müzelerden restoranlara kadar birçok alanda kullanılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi günlük yaşamla birleştiren yenilikçi uygulamalarına bir yenisini ekledi. GBB Bilişim AŞ tarafından geliştirilen 4 farklı kiosk (dokunmatik ekranlı, dijital bilgi ve hizmet noktası) şehrin çeşitli noktalarında vatandaşların hizmetine sunuldu.

MÜZELERDE DİJİTAL REHBERLİK İMKANI

Kioskların ilk versiyonu, büyükşehire bağlı müzelerde bilgilendirme ekranı olarak kullanılacak. Ziyaretçiler bu ekranlardan eserlere ve sergilere dair bilgilere ulaşabilecek, dijital rehberlik hizmeti alabilecek.

MSM VE HAYDİ RESTORANLARDA KİOSK İLE SİPARİŞ

Bir diğer kiosk modeli, MSM’lerde ve Haydi Restoranlarda kullanılacak. Vatandaşlar bu cihazlar üzerinden menülere göz atabilecek ve siparişlerini doğrudan kiosk aracılığıyla verebilecek. Aynı zamanda Gaziantep mutfağına ait tarifler ve yöresel bilgiler de bu sistem üzerinden erişilebilir olacak.

İKRAMLIK TATLILAR BAKLAVAMATİK’TEN

Gaziantep’in simgesi olan baklava için özel olarak geliştirilen kiosk ise “Baklavamatik” adıyla hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından isimlendirilen bu cihaz, ikramlık baklavaları vatandaşlara sunacak. Ayrıca talep eden işletmelere de Baklavamatik kurulumu yapılabilecek.

KÜÇÜK VE KOMPAKT SÜRÜMLERİ DE HİZMET İÇİN HAZIR!

Kioskların farklı ölçülerde tasarlanan versiyonları da müzelerde yer alacak. Bu modeller, daha küçük ve kompakt yapısıyla yemek tarifleri, animasyonlar ve bilgilendirme panoları gibi içeriklere erişim imkânı sağlayacak.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM

GBB Bilişim AŞ Genel Müdürü Murat Özkıyıkçı, üretim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kiosklarımızı tamamen kendi imkânlarımızla ürettik. Tasarımlar bize ait, yazılımlar bize ait. Sürecin tamamını biz yönetiyoruz ve ürünü hazır şekilde teslim ediyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU İLE KOLAY İLETİŞİM

Kioskların sadece bilgi ekranı olmadığını, aynı zamanda interaktif sistemler olarak tasarlandığını belirten Özkıyıkçı, “Kioskumuzda ‘ne yersen olsun’ adlı yapay zeka oyunu mevcut. Yediğiniz yemeklere göre karakter tahlili yapabiliyor. Şivediz kitabından seçmeler, ödüllü çark, tanıtım videoları ve etkinlik duyuruları da yine kiosk üzerinden yapılabiliyor. Gastronomiyi bilgisayar ve yapay zekâ ile birleştirmek istiyoruz, bu çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu.