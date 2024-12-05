AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. BURSA(İGFA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçerken deprem derinliği ise 21.06 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede dün 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
Antalya yine sallandı!
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