AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. BURSA(İGFA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçerken deprem derinliği ise 21.06 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede dün 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1864554638697013524