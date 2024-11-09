Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent olarak, küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizleri konusunda farkındalık yaratılması, uyum sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması için gerçekleştirilen +0,5°C Akdeniz’in Geleceği çalıştayının 4’üncüsünü düzenliyorANTALYA (İGFA) - Antalya'nın iklim senaryolarının ele alınacağı etkinlikte, iklim krizinin 25 yıl sonra oluşturacağı değişiklikler konuşulacak.

Düzenlenecek çalıştayda tarımdan gıda verimliliğine, arazi kullanımından biyoçeşitlilik kaybına, kültürel mirasın korunmasından turizme kadar pek çok konu gündeme gelecek. Ayrıca aşırı sıcaklar, yangınlar, kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların yanı sıra halk sağlığı, göç ve güvenlik tehditleri gibi konular masaya yatırılacak.

Bu kapsamlı etkinlikte, Antalya'nın ekonomik ve sosyal geleceği üzerine yoğunlaşılarak, olası iklim senaryoları değerlendirilecek ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanılacak.

Akademisyen ve uzmanların katkılarıyla, iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon teknolojileri, yeni iş kolları ve yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımlar değerlendirilerek, sunulacak çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak.