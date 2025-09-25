Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 mahallede etkili olan ve yaklaşık bin 350 hektar orman ile tarım alanına zarar veren yangın sonrası Alanya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 mahallede etkili olan ve yaklaşık bin 350 hektar orman ile tarım alanına zarar veren yangın sonrası Alanya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Uysal, programına CHP Alanya İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile görüşen Uysal, “Bütün Alanya’mıza, Türkiye genelinde yangın haberlerini takip eden herkese geçmiş olsun. Alanya’mız büyük bir yangın atlattı. 5–6 mahalleye yayılan ve günlerce kontrol altına alınamayan bir yangın yaşandı. Yaklaşık bin 350 hektarlık alan zarar gördü. Tek tesellimiz can kaybı olmaması” dedi.

Ziyaretlerine devam eden Başkan Uysal, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Muhtarlar Dernek Başkanı Rüştü Vural ve Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile de makamlarında bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.