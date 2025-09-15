Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, dokuz gün süren renkli etkinliklerin ardından Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda sona erdi.ANTALYA (İGFA) - Her gece farklı bir yöreye özgü konserler ve halk danslarına ev sahipliği yapan festival boyunca Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yöresel lezzetler ve el sanatları dernekler tarafından kent meydanında kurulan stantlarda tanıtıldı.

Festivalin son iki gününde derneklerin katkılarıyla yöresel etkinlikler düzenlendi. 13 Eylül Cumartesi, Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Gaziantepliler Gecesinde Mustafa Açıkgöz ve Adem Panayır sahne aldı.

Davul, zurna eşliğinde yöresel oyunların oynandığı gecede en ilgi çeken etkinlik, baklava yeme yarışması oldu. Katılımcılar, belirlenen sürede en fazla baklavayı yiyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Ardından ise kent sakinlerine meydanda çiğ köfte, baklava, tulumba ve lokma tatlısı dağıtıldı.

Aynı gün Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla Durmuş Göç ve Veysel Yalvaç da gecede sahne aldı. 14 Eylül Pazar gecesi ise Dünya Avşarlar Derneği’nin katkılarıyla Ayten Kılınç ve Gül Ağacı Türk Halk Müziği Grubu dinleyicilerle buluştu.