Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Yöreler Renkler Festivali’nin Karadeniz Gecesinde derneklerin açtığı stantları ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen festivale bu yıl aralarında yerleşik yabancıların ve Yörüklerin de bulunduğu 73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneği katılıyor.

Dernekler, 14 Eylül’e kadar her gün 12.00-23.00 saatleri arasında stantlarında şehirlerinin kültürünü kent sakinleriyle buluşturacak.

KARADENİZ FIRTINASI

Festivalin ikinci günü Karadeniz Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Kent Meydanı, tulum ve kemençe ezgileriyle coşku dolu horonlara sahne oldu. Gecede Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Orhan Çavuş’un “Horon Zamanı” koreografisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Programın finalinde kemençenin genç virtüözü Ekin Uzunlar sahneye çıkarak meydanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Uysal gecede yaptığı konuşmada, Muratpaşa’daki dayanışma kültürünün önemine vurgu yaparak, “Muratpaşa'mızda ve Türkiye’mizde oluşturduğunuz bu medeniyet tablosunu, bu dayanışmayı, bu barışı, bu kardeşliği, bu bütünleşmeyi temin ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak güçtedir.” dedi.