Antalya Muratpaşa'da Kıbrıs Şehitler Parkı’nda eski Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin birlikte düzenlediği anma töreninde Başkan Uysal’ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Vural Önal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer yer aldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma etkinliğinde ilk olarak çelenk koyma töreni gerçekleşti. Ardından yapılan konuşmalarda Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ünanısı önünde saygıyla eğildiğini ve ebediyete intikal etmiş bütün şehitleri ve gazileri minnetle andığını belirten Başkan Uysal, “Onlardan öğrendiğimiz temel şey, vatanınız için, ülkeniz için, ulusunuz için keyfinizi bozacaksınız. Büyük güçlüklere göğüs germişlerdir. Yılmamışlardır. Büyük bir dirayet ortaya koymuşlardır. Kırklı yıllardan itibaren giderek sertleşen zaman zaman çok zorlaşan mücadeleyi hiç bırakmamışlardır. Her ikisi de kovuşturmalara uğramıştır. Zorlu yıllar geçirmişlerdir. Ama davalarından dönmemişlerdir. Her ikisi de hayatlarının belli dönemlerinde Kıbrıs sorununun çözümüne bir engel gibi görülmek, gösterilmek istenmiştir. Ama onlar ebediyete intikal ettikten sonra Kıbrıs sorunu çözülmemiş, daha da karmaşık hal almıştır. Haksızlığa uğramışlardır. Ama fikirlerinden, yollarından, davalarından en küçük ödün vermemişlerdir.” diye konuştu.

Vali Şahin ise “Denktaş’ın da Dr. Küçük’ün de karakteri bağımsızlıktı ve özgürlüktü. O yüzden konfor alanlarını hiçe saydılar ve hayatlarını Kıbrıs Türk davasına vakfettiler. Bugün KKTC dünyanın şerefli devletleri ve milletleri arasında yer alıyorsa bunu o büyük davaya borçluyuz” dedi.

Denktaş ve Küçük’ü özlemle andıklarını söyleyen KKTC Antalya Konsolosu Erkmen de, "Ne mutlu ki Kıbrıs Türkü tarihte hiçbir devlete kolay kolay nasip olmamış bir şansa, bir asır içerisinde iki büyük öndere, iki büyük devlet ve dava adamına sahip olmuştur. Her büyük ve ölümsüz lider gibi her ikisi de halklarının gönlüne taht kurmuştur” dedi.