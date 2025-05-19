Antalya'da Muratpaşa Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gitar orkestrasından halk danslarına bir dizi etkinlikle kutladı.ANTALYA (İGFA) - İhsan Güvercin’in sahne aldığı etkinlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kenetlenmemiz lazım. Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun diyerek yaşamamız lazım” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106’ncı yıl dönümü, Muratpaşa Belediyesi tarafından maviyle yeşilin buluştuğu Prof Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da yer aldığı kutlamada belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda kent sakini yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Şöleni, Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrasının hazırladığı performansla başladı. İzmir Marşı'nın da okunduğu programa katılımcılar kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla eşlik etti. Gençlik Şöleni, Canan Kavut'un da aralarında bulunduğu Muratpaşa Belediyesi Halk Müziği Topluluğu, geçmişten bugüne uzanan müziklerle ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da harmandalından halaya çeşitli halk oyunları gösterileriyle katılımcıların beğenisini topladı. Gecenin sonunda ise İhsan Güvercin sahne aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Uysal, geleceğin çocuklarını ekonomisi güçlü bağımsız bir vatanda büyütebilmek için İlçe sakinlerini birlik olmaya davet etti. "Kenetlenmemiz lazım" dedi. Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"Artvin'den Muğla'ya, Edirne'den Hakkari'ye, yüz yıl önce olduğu gibi çok sıkı kenetlenelim, farklılıklarımızı da asla inkar etmeden birliğimize sahip çıkalım. Farklılıklarımızın yaşanmasına izin vererek, hoşgörüyle, sevgiyle karşılayarak, ancak birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak ayağa kalkmamız lazım. Ve 'Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun' diyerek yaşamamız lazım. Atatürk'ün bu adımını yorulmadan devam ettirmemiz lazım. Kendi deyimiyle dinlenmemek üzere yürüyenler asla ve asla yorulmazlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın demokratik laik sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti."