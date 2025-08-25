Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, arsa metrekare birim değerlerinin Takdir Komisyonları tarafından belirlendiğini duyurdu. İtirazlar için son tarih 8 Eylül 2025 olarak açıklandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Emlak Vergisi ve Vergi Usul Kanunları uyarınca arsa metrekare birim değerlerinin her dört yılda bir Takdir Komisyonları tarafından belirlendiğini bildirdi.

Belediye, bu değerlerin belediye tarafından tek başına belirlenmediğini ve itirazların Vergi Mahkemesi’ne yapılması gerektiğini vurguladı.

Arsa metrekare birim değeri, bir arsanın veya arazinin 1 metrekarelik değerini ifade ettiğini ve bu değerin arsanın bulunduğu cadde veya sokağın konumu, ekonomik ve fiziksel koşullar dikkate alınarak hesaplandığına dikkati çeken Muratpaşa Belediyesi, açıklamasında, söz konusu değerlerin belediyeden 2 görevli, Defterdarlık veya Vergi Dairesi’nden 2 görevli, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden 1 görevli, Ticaret Odası’ndan 1 üye ve ilgili mahalle muhtarından oluşan Takdir Komisyonları tarafından belirlendiğini kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi'nin komisyonda yalnızca 2 görevliyle temsil ediliyor ve değerleri tek başına belirleme yetkisine sahip olmadığının altı çizilirken, itiraz süreciyle ilgili de yönlendirmede bulundu.

İTİRAZ BAŞVURUSUNDA SON GÜN 8 EYLÜL 2025

Belirlenen değerlere itirazlar, kararların ilanından itibaren 30 gün içinde Vergi Mahkemesi’ne yapılabiliyor. 2025 yılı için ilan süresi 30 Haziran 2025’te başlamış olup, adli tatil nedeniyle itirazların son günü 8 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Belediye, komisyon kararlarını değiştirme veya yeniden takdir yetkisi olmadığını, itirazların Vergi Mahkemeleri aracılığıyla yapılması gerektiğini vurguladı.