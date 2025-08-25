İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin kısırlaştırılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mobil kısırlaştırma aracıyla sokak sokak gezen ekipler, kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir, mobil kısırlaştırma aracı ile son bir yılda 4 bin, bugüne kadar ise 7 bin sokak kedisini kısırlaştırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanlarının sağlıklı üremesi, popülasyonunun kontrol altında tutularak çevre ve insan sağlığının korunması için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

3 bakımevinde kısırlaştırma çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 mobil aracı da başta kırsal bölgeler olmak üzere sokak sokak gezerek sahipsiz canları kısırlaştırıyor.

Gönüllülerin de desteği ile yerinde kısırlaştırma hizmeti sunan ekipler, hızlı ve etkili çözümler üretiyor. 2022’de faaliyete başlayan mobil kısırlaştırma aracı ile bugüne kadar toplam 7 bin, son bir yıl içerisinde de yaklaşık 4 bin sokak kedisi kısırlaştırıldı. Ekipler son olarak Menderes Çukuraltı Mahallesi’nde yurttaşlarla buluşarak çalışmalarına devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Mobil Kısırlaştırma Birimi Sorumlu Veteriner Hekimi Pınar Arca, “Bir dişi kedi yılda iki veya üç kez doğum yapabilir. Her doğumda ortalama 4 ile 6 arasında yavru dünyaya geliyor. Yavrular 6 ayda cinsel olgunluğa erişip, üremeye başlıyor. Bir yılın sonunda 25 ile 60 arasında kedi doğabiliyor. İkinci ve sonraki yıllarda, kedi popülasyonu katlanarak artıyor. 5 yıl içerisinde tek bir dişi kedi ve onun soyundan gelenler toplamda 5 binden fazla yavrunun dünyaya gelmesine neden olabilir. Amacımız kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve sokak kedilerinin daha sağlıklı, güvenli bir hayat yaşamasını sağlamak. Her bir hayvanın yaşam hakkı için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla sadece bugünü değil, geleceği de koruyoruz. Tüm bu çalışmalar ile topluma ve sahipsiz canlara konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.