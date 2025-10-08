Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’na öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler gün boyu kitap fuarını gezerek, bol bol kitap alıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe…” temasıyla 15’incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevini kitapseverlerle buluşturduğu kitap fuar öğrencilerin akınına uğruyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kitap fuarına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla gün boyu okullara servis gönderiyor. Öğrenciler, yayın evlerinin stantlarını ziyaret ederek, ihtiyacı olan kitapları alma fırsatı buldu. Kitap fuarı gün boyu öğrencilerin akınına uğruyor.

ÜNLÜ YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALADI

Antalya Kitap Fuarı’nın 5’inci gününde İlyas Salman, Fatih Tuncay, Hamdi Topçu, Burcu Bahar, Zekiye Yüksel, Nilay Şanlı ve Özge Bahar Sunar gibi önemli yazarlar okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı.