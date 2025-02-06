Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 07 BKV 666 plakalı otomobil ile 07 BTF 921 plakalı otomobil çarpıştı.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında M.K. idaresindeki 07 BKV 666 plakalı aracın, Ş.G'nin sürücüsü olduğu, araç içerisinde H.G, Ş.G, D.Ç.'nin bulunduğu 07 BTV 921 plakalı araç ile çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve hafif yaralar aldıkları aktarıldı.

Kazaya neden olan 07 BKV 666 plakalı araç sürücüsü M.K'nin olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Finike Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı.