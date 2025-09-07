Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görev yapan okul servis şoförleri ve rehber personelleri için Sincan Servis Şoförleri Odası’nda “İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Farkındalığı Eğitimi” düzenledi.ANKARA (İGFA) - . Sincan Servis Şoförleri Odası’nda gerçekleştirilen programda, olası kaza durumlarında uygulanacak ilk yardım yöntemleri ve trafik güvenliği kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında, olası kaza durumlarında karşılaşılabilecek kanamalar, yaralanmalar ve kırıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplum sağlığını önceleyen birçok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem personeline hem vatandaşa hem de esnafa yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimde; kanama, kırık ve yaralanmalara karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde aktarıldı. Emniyet kemeri kullanımı ve servis içi güvenlik uygulamaları da katılımcılara anlatıldı. Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.

CAN: “İLK YARDIM, HAYATİ UYGULAMADIR”

ABB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “İlk yardım, profesyonel müdahale gelene kadar yapılan en hayati uygulamadır. Doğru ve zamanında yapılan müdahale yaşam kurtarır” dedi.

Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın ise, “İnsanların canı bizlere emanet. Bu eğitim, hayatın her anında geçerli ve çok kıymetli” ifadelerini kullandı.