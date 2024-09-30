Festival boyunca çocuklar için film gösterimleri ve eğitici-eğlenceli atölyeler düzenlendi. Festival kapsamında 5 gün boyunca film gösterimleri, oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlık atölyeleri ve tiyatro gösterimi etkinlikleri gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 25-29 Eylül tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla AnkaMall Paribu Cineverse’te düzenlendi.

Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen festivalde, gerçekleştirilen film gösterimleri ve atölyeler, Ankara’daki minik sinemaseverler kültür ve sanatla buluşma fırsatı yakaladı.

20. ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ’NDE SİNEMAYA DAİR AYRINTILAR ÇOCUKLARLA PAYLAŞILDI

Ankara’da düzenlenen festival kapsamında yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk atölyeleri organize edildi.

Gerçekleştirilen bu atölyelerde çocuklar, sinemaya dair senaryo yazımından kamera açılarına, karakter oluşturma tekniklerinden oyunculuk becerilerine kadar tüm ayrıntılara ulaşma imkânı buldu. Bu atölyeler sayesinde çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de sinema sanatının inceliklerini öğrenerek yaratıcı düşünme yetilerini geliştirmeleri sağlandı. Minik sinemaseverler festival boyunca, sinema dünyasına dair bilgi edinirken aynı zamanda eğitici ve öğretici bir deneyim yaşadı.

MİNİK SİNEMASEVERLER EĞLENCELİ FİLMLER İLE BULUŞTU

Festivalde; “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Kardeş Takımı”, “Ejderham ve Ben, “Cesur İtfayeci”, “Benim Uçan Dev Maceram”, “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”, “Benim Tatlı Diş Perim” ve “Çocuk Kalbi” filmlerinin gösterimleri yapıldı. Ayrıca festival kapsamında Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun “Yaramaz Kediler” oyunu sahnelendi.

TÜRSAK Hakkında

1991 yılında sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - TÜRSAK; 31. yılını doldurmuş olan özerk bir vakıftır.

Bugüne kadar onlarca değerli yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanı yetiştiren TÜRSAK Vakfı, sektörel endüstriye kaliteli elemanlar kazandırdı. Diğer taraftan sayısız uluslararası festival, film haftası, yarışma, panel, seminer, sempozyum ve atölye gerçekleştiren, yaptığı yayınlar ve yapımlarla sinema sektörüne ve sektörün bilgi birikimine katkıda bulunan vakıf; aynı zamanda 2005-2008 yılları arasında Türkiye’nin uluslararası tanıtımı adına en kaliteli, en büyük projelerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin organizasyonunu gerçekleştirdi ve festivale şu anki uluslararası kimliğini kazandırdı; festivale kazandırdığı film marketle festivali sinemacıların buluştuğu bir merkez haline getirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket eden, yegâne amacı halka hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı; gerçekleştirdiği organizasyonlarla kitlelerin bilinçlenmesini sağlayan ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan bir vakıftır. TÜRSAK Vakfı, Mart 2021’den itibaren Cemal Okan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.