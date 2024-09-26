Ankara ve depremden etkilenen Adıyaman’daki hayvan barınakları için hayvanseverler "Pideler Bizden, Mamalar Sizden" etkinliğinde bir araya geldi. ANKARA (İGFA) - Ankara ve depremden etkilenen Adıyaman’daki hayvan barınaklarına mama yardımı toplamak ve sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen Ankara Çayyolu Rotary ve Rotaract Kulüpleri hayvanseverler için anlamlı bir destek sağladı. Etkinliğe olan yoğun ilgi, toplumsal duyarlılığın giderek arttığını gösterdi.

Ankara Çayyolu Rotary Kulübü Başkanı Elif Tığlı Özcihan, yaptığı açıklamada, “Toplumumuza hizmet ederken hayvan dostlarımıza da destek olmak bizler için büyük bir mutluluk. Dördüncü kez düzenlediğimiz bu etkinliğin her yıl daha fazla ilgi görmesi, sokak hayvanlarına olan duyarlılığın büyüdüğünü gösteriyor. Rotary ve Rotaract kulüpleri olarak sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de hayvan barınaklarının genel durumunun, özellikle sokak hayvanlarının sayısının fazla olması nedeniyle önemli bir toplumsal sorun olarak öne çıktığını belirten Elif Özcihan, Büyükşehirlerde yer alan barınakların genellikle yoğun talep ve yetersiz kaynaklarla mücadele ederken, kırsal bölgelerdeki barınaklar daha sınırlı imkânlarla varlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Özcihan, “Deprem gibi doğal afetler, bu zorlukları daha da derinleştiriyor. Afet bölgelerinde terk edilen hayvan sayısı artarken, mevcut barınaklar ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanıyor.” Dedi.

Özcihan, etkinlikten elde edilen gelirin büyük bir kısmının Ankara’daki hayvan barınaklarının ihtiyaçları için kullanılacağını, bir bölümünün ise Adıyaman’daki hayvan barınaklarına gönderileceğini belirtti. Deprem bölgesindeki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için de çalışmaların süreceğini vurguladı.