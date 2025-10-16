Keçiören Belediyesi tarafından her hafta farklı mahallelerde düzenlenen “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” halk buluşmaları bu kez Çaldıran, Kamil Ocak, Yeşiltepe ve Yeşilöz Mahalle sakinleriyle gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çözüm odaklı çalışmaların süreceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan iletebildiği buluşma, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı’nda gerçekleştirildi.

Programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Çaldıran Mahalle Muhtarı Sema Özdemir, Kamil Ocak Mahalle Muhtarı Kemal Kuşdoğan, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İhsan Eray Nizam, Yeşilöz Mahalle Muhtarı Mustafa Birer, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kısa sürede birçok eser ve hizmeti ilçeye kazandırdıklarını vurgulayarak, “Sizlerin sorunlarını, taleplerini yerinde dinlemek ve çözümü birlikte üretmek için bu makamları birer ‘hizmet makamı’ olarak görüyoruz. Halkın dertleriyle dertlenmek, vatandaşın sesine kulak vermek bizim görevimizdir. İnsanı önceleyen, sosyal ve halkçı belediyeciliği esas alıyoruz. Bu şehirde kimse yatağa aç girmeyecek, kimse soğuktan üşüyerek uyumayacak. Yaşlısına sahip çıkan, engellisine destek olan, öğrencisine sıcak bir çalışma ortamı sunan bir Keçiören inşa ediyoruz" dedi.

Göreve geldiğimizde belediyenin büyük bir borç yükü altında olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Özarslan, "Biz bu duruma bahane değil, çözüm ürettik. Borçlarımızın önemli bir kısmını ödedik, kalanını da planlı şekilde kapatıyoruz. Artık kaynaklarımızı Keçiören halkının hizmetine yönlendiriyoruz. Bugün 37 farklı mahallemizde eş zamanlı yatırımlar yürütüyoruz. Kütüphaneler açıyoruz, kadınlarımıza gün evleri, yaşlılarımıza kıraathaneler kazandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınlarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz bu şehrin kalbidir" diye konuştu.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise yaptığı konuşmada, hizmet yarışı içinde olduklarını belirterek, ortak aklı öne çıkararak, tartışarak, sonuç üreterek hep birlikte Keçiören’i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Mahalle buluşmalarının gerçekleştirildiği mahallelerin muhtarları da vatandaşlara hitaben konuşma yaparak hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkürlerini iletti.

Mahalle buluşmasına büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Program boyunca her yaştan katılımcının hem bireysel hem de mahalleye ilişkin sorun ve talepleri yerinde değerlendirildi.

İş arayan vatandaşlar, alanda kurulan Kariyer Ofisi standı sayesinde çözüm odaklı destek alma imkânı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programın sonunda çocuklara futbol topu hediye ederek miniklerin yüzünü güldürdü.