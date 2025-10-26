Ankara'da Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) öncülüğünde, bu yıl altıncısı düzenlenen “Anadolu’ya Açılan Kapı Sivas Günleri” etkinliği, Keçiören Fatih Stadı’nda yoğun katılımla devam ediyor. Büyük ilgi gören organizasyonda, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da hemşehrilerini yalnız bırakmadı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de Sivas Günleri dolayısıyla stantları gezerek katılımcılarla sohbet eden Belediye Başkan Dr. Mesut Özarslan, Sivas kültürünün yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hasgül, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, ASİDEF Başkanı Maksut Yücegöğ, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, çeşitli siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

“SİVAS İLE ANKARA ARASINDA TARİHİ VE GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Sivaslı hemşehrilerini Keçiören'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Keçiören’imizde böylesine anlamlı bir organizasyonu gerçekleştirmek bizler için büyük bir şeref ve mutluluktur. Yiğit Sivaslılar, her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden, bu vatanın ve milletin bekçisi olan insanlardır. Sivas'ın insanı, tıpkı Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan Erenleri gibi önce ‘İnsanlığa hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla Anadolu’yu yurt edinmiş, bu toprakları Türkleştirmiş, İslamlaştırmış ve medeniyetin taşıyıcısı olmuştur. Sivas, Cumhuriyetin şehridir. Sultanların şehridir. Sivas ile Ankara arasında tarihi ve güçlü bir bağ vardır. O bağın adı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O, sarı saçlı, mavi gözlü büyük lider, Sivas’ta tam 108 gün kalmış, kurtuluşun yol haritasını orada çizmiş ve 27 Aralık’ta, o planların neticesinde Ankara’ya gelmiştir. İşte bu nedenle Sivaslı olmak, bu mirası taşımak, büyük bir onurdur. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

“SİVAS’IN DEĞERLERİ ANKARA’DA YAŞATILIYOR”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise organizasyona ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ederek, Türk’ün ve Müslüman’ın bu topraklardaki varlığı için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da, Sivaslıların memleketlerini her yerde en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayarak, “Sivaslılar, dünyanın dört bir yanında memleketlerini başarıyla temsil ediyor. Sivas’ın değerleri bugün Ankara’da yaşatılıyor. Divriği Ulu Camii, Kangal Balıklı Kaplıcası, Gürün Gökpınar Gölü gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle bir turizm şehri; köftesi, katmeri, döneriyle ise yöresel lezzetlerin başkentidir. Bugün burada, Ankara’da yaşayan birçok hemşehrimiz ve Ankaralı misafirlerimiz, Sivas kültürünü doyasıya yaşayarak ve tanıma fırsatı buldu.” diye konuştu.