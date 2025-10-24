Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen “Anadolu’ya Açılan Kapı Sivas Günleri” Keçiören Fatih Stadı’nda başladı. 23-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, Sivas’ın kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluşacak.ANKARA (İGFA) - Anadolu’ya Açılan Kapı Sivas Günleri programı düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, önceki dönem Sivas Milletvekili Selami Uzun, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, ASİDEF Başkanı Maksut Yücegöğ, Sivas’ın çeşitli ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılırken; protokol heyetini Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan adına Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu, Celal Biçer ve Selçuk Karadağ karşıladı.

Programda katılımcılara hitaben konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivaslıların dayanışma kültürüne dikkat çekerek şunları söyledi: “ASİDEF ve tüm dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivaslılar, dernekçilikte Türkiye’ye örnek olmuştur. Bu tür etkinliklerle tek amaçları Sivas’ı tanıtmak, kültürünü yaşatmak ve hemşehrilerine destek olmaktır. Hepimize düşen görev, Sivas’a ve Sivaslılara sahip çıkmaktır.”

“SİVASLILARI AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Etkinlik için yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirten Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, “Öncelikle tüm hemşehrilerimize Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını iletiyorum. Başkanımız, Sivas kültürünü Keçiören’de en iyi şekilde yaşatmak için büyük bir heyecanla çalıştı. Yiğitliğiyle anılan Sivaslı hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Önceki Dönem Sivas Milletvekili Selami Uzun ise bu tür kapsamlı bir organizasyon için büyük bir emek gerektiğini belirterek, “Böylesine büyük bir etkinliği hayata geçirmek kolay değil. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Hem ASİDEF’e hem de Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Cumhuriyetimizin mihenk taşı Sivaslı hemşehrilerimizle bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Dayanışma ve kardeşlik hukukunu ülkemizin her yerinde sürdüreceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ASİDEF Başkanı Maksut Yücegöğ de etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı 108 gün misafir eden sultan şehrimiz Sivas’ı tanıtmak için buradayız. Bu yıl Sivas Günleri’ni Ankara’nın incisi Keçiören’de düzenliyoruz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz.”

SİVAS KÜLTÜRÜ KEÇİÖREN’E TAŞINDI

Protokol üyeleri, yaptıkları konuşmaların ardından etkinlik alanını ve kurulan stantları gezerek Sivas kültürüne yakından şahit oldu. Vatandaşların da ziyaretine açılan etkinlik alanında Sivas’ın yöresel lezzetleri, el sanatları ve tanıtım stantları büyük ilgi gördü. Halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, Sivas’tan getirilen Kangal köpekleri ve koyunlar da ziyaretçilerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Katılımcılara, Türk Patent ve Marka Koruma Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş olan, Sivas'ın Altınyayla ilçesine özgü damak lezzeti 'Tonus köftesi' ikram edildi.