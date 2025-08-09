Ankara Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi’nde yer alan Lavanta ve Gül Bahçesi’nde düzenlediği 2. Geleneksel Lavanta Festivali ile vatandaşlara doğa, sanat ve kültürün iç içe geçtiği büyüleyici bir yaz akşamı yaşattıANKARA (İGFA) - 50 bin metrekarelik görkemli alanda düzenlenen programa; Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Elnur Hüseynov, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Shaiq Ahmed Bhutto, Yemen Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ, Celal Biçer, Av. Serkan Bedirhanoğlu, Emir Can Tunç, Dr. Atila Zorlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ile ziyaretçiler, Lavanta ve Gül Bahçesi’nde yer alan tarihi Taş Konak’ı gezip lavanta tarlasında hasat yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlara hitap eden Ankara Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, “Keçiören’imizin samimi misafirperverliğini sizlerle paylaşmak için buradayız. Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını sizlere iletiyorum. Bugün yalnızca bir festivalde buluşmuyoruz; bereketiyle toprağımızın, emeğiyle çiftçimizin ve dostluğuyla komşularımızın bayramını kutluyoruz. Lavanta tarlaları yalnızca güzel kokmaz; aynı zamanda umut, birlik ve kardeşlik kokar. Biz de bu umut kokusunu Keçiören’den tüm Türkiye’ye yaymak için çalışıyoruz.” dedi. Karadağ, konuşmasının devamında şeffaf, katılımcı, adil, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla Keçiörenlilerle el ele yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Keçiören Belediyesi’nin kendi hasadı olan lavantalardan üretilen sabun, kolonya ve lavanta keseleri misafirlere hediye edildi. Festival alanında kurulan atölyelerdeki lavanta taçları, kapı süsleri ve tütsüler ise yoğun ilgi gördü. Gecede sahne alan İlkim Eylül İlk, “Karışık Kaset” konseriyle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Keçiören Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği halk oyunları ise alandaki coşkuyu doruğa çıkardı. Lavanta festivali, çello ve keman dinletisi eşliğinde ikramlarla renklendi.

Mis kokulu tarlalar arasında, sanat ve dostlukla bezenen bu özel akşam, Keçiören Belediyesi’nin kültüre, sanata ve doğal güzelliklere verdiği değerin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.