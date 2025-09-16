Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), 2025–2026 eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapıyor.ANKARA (İGFA) - 15–26 Eylül tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek kayıt süreci, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Keçiören Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan projeleriyle bireysel ve toplumsal gelişimi desteklemeye devam ediyor. KEÇMEK kursları sayesinde vatandaşlar hem yeni beceriler kazanıyor hem de iş hayatına hazırlık yapma imkânı buluyor. Aynı zamanda sanat ve hobi alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

13 MERKEZDE ONLARCA BRANŞ

“Herkese eşit hizmet” anlayışıyla faaliyet gösteren KEÇMEK’lerde, usta öğreticiler eşliğinde birçok alanda ücretsiz eğitim verilecek. İlçedeki 13 farklı merkezde açılacak kurslarda; bilişim teknolojilerinden kişisel gelişime, güzellik ve saç bakım hizmetlerinden ahşap boyamaya kadar çok sayıda branş yer alacak. Kursiyerler bu eğitimlerle hem yeni hobiler edinme hem de mesleki yeterlilik kazanma imkânına sahip olacak.

BAŞKAN ÖZARSLAN’A TEŞEKKÜR

Yeni meslekler edinecekleri ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacakları bu eğitimlerin ücretsiz olmasının büyük bir avantaj sağladığını belirten vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

KAYITLAR 26 EYLÜL’E KADAR YAPILABİLECEK

KEÇMEK kurslarına ön kayıt başvuruları, 26 Eylül’e kadar ilçe genelindeki 13 kurs merkezinden yapılabilecek. Kurs merkezlerinin isim, adres ve iletişim numaralarına ise Keçiören Belediyesi’nin resmi web sitesinden ulaşabilir.