Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, her ay yaklaşık binden fazla paten meraklısına keyifli bir deneyim sunuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Ovacık Mahallesi’nde yer alan tesis, Pazartesi günü hariç haftanın diğer günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor.

Buz pateni pistinden hafta içi 5 yaş ve üzeri tüm yetişkinler, hafta sonu ise 5-17 yaş grubu çocuklar ve gençler faydalanıyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanların ücretsiz verildiği tesiste kullanıcılar 30 dakikalık seanslarla pistte kaymanın keyfini yaşıyor.

Randevu sistemiyle çalışan tesisten 09.30-10.30 saatleri arasında faydalanılabilirken, buz pateni pistinin yanında aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları da bulunuyor.