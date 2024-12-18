Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesi'ne göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgesinden 2,5 milyon kişi göç etti. Göç edenlerin 450 bini ikamet değişikliği yaparak adreslerini taşırken, bu da göç eden her beş kişiden birinin resmi adres değişikliği yaptığını ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara; İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli ile birlikte “potansiyel küresel il” olarak sınıflandırıldı.

Ulusal Strateji Belgesi'ndeki verilere göre Ankara, yaklaşık 50 bin ikamet alırken, toplamda Ankara’ya eklenen nüfusun 250-300 bin arasında olduğu tahmin edildi.

Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesi’nde yapılan analizlerde, Ankara’nın gerek aldığı göç gerekse stratejik konumuyla bölgesel ve ulusal kalkınmadaki önemini ortaya koydu.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne dair 2024-2028 dönemine yönelik stratejiler ile önceki dönem (2014-2023) araştırma sonuçlarını içeren detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayabilirsiniz