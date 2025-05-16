2025 ilk çeyrekte işsizlik oranının yüzde 8,2’ye gerilemesini olumlu bulduğunu ifade eden ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, yatırım ortamının güçlenmesi için faiz, kur ve likidite dengesinin hassasiyetle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.BURSA (İGFA) - Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı ilk çeyrek işgücü istatistiklerini değerlendirdi. İşsizlik oranının yüzde 8,2’ye düşmesini umut verici bulan Birkan, ekonomik toparlanma için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Birkan, işsizlik oranındaki 0,4 puanlık düşüşü ve genç işsizlikteki 0,9 puanlık azalmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. “Ulusal İstihdam Stratejisi’nin olumlu yansımalarını görüyoruz. İstihdam edilen 32 milyon 389 bin kişi, ekonomik toparlanmanın göstergesi” dedi.

“İŞVERENİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ”

İstihdamın artması için iş dünyasının yapısal sorunlarına dikkat çeken Birkan, sigorta primleri, vergi yükü ve mevzuat karmaşasının işvereni zorladığını söyledi. “Bu yükler ne kadar hafiflerse, istihdam o kadar artar. Ekonomi yönetiminden yapıcı adımlar bekliyoruz” diye konuştu.

“YÜKSEK FAİZ VE DÜŞÜK KUR YATIRIMI ZORLAŞTIRIYOR”

Yüksek faizlerin yatırım iştahını azalttığını, düşük kurun ise ihracatçıları zorladığını belirten Birkan, “KOBİ’ler için likiditeye erişim büyük bir mücadele. Enflasyonla mücadele önemli, ancak yatırım ortamıyla enflasyon politikaları arasında hassas bir denge kurulmalı” uyarısında bulundu.

Başkan Birkan, Türk iş dünyasının zorluklara rağmen üretime ve istihdama katkı sunduğunu vurguladı.

“Ülkemize güveniyoruz. İstikrar güçlendikçe yatırım ve üretim artacak, işsizlik kalıcı olarak düşecek” diyerek, ekonomi yönetimine destek çağrısı yaptı.