Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor, Lalapaşaspor ile oynadığı karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Anafartalarspor ile Lalapaşaspor karşılaşmasının 16. dakikada gelişen Lalapaşaspor atağında Arda takımını 1-0 öne geçirdi. Lapaşaspor’un 19.dakikada geliştirdiği atakta Niyazi durumu 2-0 yaptı.

Maçın 40.dakikasında Ali’nin ceza sahasında düşürülmesiyle Anafartalarspor penaltı atışı kazandı. Aşkın’ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bedirhan kurtararak gole izin vermedi.

44.dakikada gelişen Lalapaşspor atağında Niyazi kendisinin ikinci takımının üçündcü golünü atarak durumu 3-0 yaptı ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına rakinine oranla daha iyi başlayan Anafartalarspor 68.dakikada Okan’ın ceza sahası dışından attığı nefis golle durumu 3-1 ‘e getirdi.

Bu dakikadan sonra Anafartalarspor bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 90+1. Dakikasında Furkan attığı golle durumu 3-2 yapmasında rağmen, Anafartalarspor karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.