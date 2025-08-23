62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı üstlenecek.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı’nın üstleneceği festivalde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon TL olarak açıklandı. Ulusal yarışmalar için başvurular sona erdi.

Türk Sinemasının Usta İsmi Ömer Vargı Altın Portakal’da Jüri Başkanı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini yürütecek Ömer Vargı, kariyeri boyunca 1500’den fazla reklam filmi yönetti. Vargı, sinema kariyerine 1974 yılında Yılmaz Güney ve Şerif Gören’in “Endişe” filminde çalışarak adım attı; ardından “Deprem”, “Taksi Şoförü” ve “Nehir” filmlerinde Şerif Gören’in asistanı olarak görev aldı.

Vargı, 1983 yapımı Güneşin Tutulduğu Gün ve 1993 yapımı Amerikalı filmlerinin yapımcılığını üstlenerek sinema dünyasında dikkatleri üzerine çekti. 1996 yılında yapımcısı olduğu Eşkıya filmi, 3 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşarak Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası oldu ve sektörde büyük bir canlanma başlattı. Film ayrıca OSCAR aday adayı oldu. 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filmiyle yapımcı ve yönetmen olarak geniş kitlelere ulaşan Vargı, 2003 yılında İnşaat filmiyle de aynı başarıyı sürdürdü. 2005 yılında vizyona çıkan Yavuz Turgul’un yönettiği OSCAR aday adayı olan Gönül Yarası filminde yapımcı, 2007 yapımı Kabadayı filminde de hem yapımcı hem yönetmen olarak yer aldı.

2009 yılında Cam Kırıkları dizisinin yapımcılığını üstlenen Vargı, 2011 yılında Anadolu Kartalları filminin yönetmenliğini yaptı. 2014 yılında çekilen On Yılda Bir İnşaat filminde ise yeniden yapımcı ve yönetmen olarak imza attı.

Ömer Vargı ayrıca 2018 yılında 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Vargı, 2024 yılında yayımlanan “Bu Filmde Ben de Varım” adlı kitabında, Türk sinemasındaki yolculuğunu, kamera arkasındaki deneyimlerini ve sektördeki unutulmaz anılarını okurlarla paylaştı.