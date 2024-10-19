İlker İnanoğlu'nu gören tanıyamadı! Şevket Çoruh'tan güldüren yorum... İlker İnanoğlu'nu gören tanıyamadı! Şevket Çoruh'tan güldüren yorum...

Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'i bir araya getiren 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak