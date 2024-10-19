Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'i bir araya getiren 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak
Akıldan Kalbe' filminin Çekimleri tamamlandı
Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'i bir araya getiren 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak
Trend Haberler
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
AK Parti Bayburt'taki ilçe kongrelerini sonuçlandırdı.
Harran Ovası’nda ikinci rejeneratif pamuk hasadı
Bursalı genç gazeteci Ünal Özbay hayatını kaybetti
Bayburt SGK İl Müdürü Uyardı!,Sigortasız çalışmayın
Bayburt Belediyesi Mezbahanesi'nin hizmet kalitesi tescillendi