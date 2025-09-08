Lotus Danışmanlık Kurucu Eğitmeni Hacer Ulusoy Arı, okula yeni başlayan ve ilkokula devam eden çocukların velilerine seslendi: Akademik başarının temelleri erken yaşta kazanılan okuma becerisiyle atılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitim sektöründe hizmet veren Lotus Danışmanlık Kurucu Eğitmeni, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni, Beyin Antrenörü Hacer Ulusoy Arı, özellikle okula yeni başlayan çocukların velilerine önemli uyarılarda bulundu. Arı, okul hayatındaki akademik başarının temellerinin birinci sınıfta atıldığını belirterek, “Çocuklarımızın akıcı okuma becerisi, okuduğunu anlayıp yorumlama yetisi ve kalıcı kitap okuma alışkanlığı bu dönemde şekilleniyor. Eğer bu kazanımlar sağlanmazsa, ilerleyen yıllarda hem akademik başarı hem de çocuk–ebeveyn ilişkisi olumsuz etkilenebiliyor” dedi.

Arı, yalnızca okula yeni başlayan velilere değil, hâlihazırda ilkokul çocuğu olan ailelere de dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. “Birinci sınıfı geçtik, ikinci olduk, üçüncü olduk, artık çok geç mi?” diye soran velilere seslenen Arı, “Hayır, her seviyede mutlaka destek olacak planlarımız var. Çocuğunuz hâlâ akıcı okumakta zorlanıyorsa, bunu ertelemek yerine hemen harekete geçmek çok kritik” ifadelerini kullandı.

Velilere çağrıda bulunan Arı, “Okuma becerisindeki sıkıntılar, sadece derslerde geri kalmakla sınırlı değil; çocuğun özgüveni, öğrenmeye dair motivasyonu ve arkadaşlarıyla arasındaki uyum da bundan etkileniyor. Bu yüzden, okuma güçlüğü yaşayan her çocuk için uzman rehberlerden destek almak, hem bugünü hem de geleceği için çok değerli bir yatırımdır” diyerek sözlerini tamamladı.