Ordu Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (OSKİ), son 2 ayda kaçak su kullanan 419 kişi hakkında yasal işlem başlattı.ORDU (İGFA) - OSKİ ekipleri, su kaynaklarını korumak amacıyla kaçak su kullanımıyla mücadele kapsamında 19 ilçede son 2 aylık süre içinde 3 bin 238 meskende denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 16 ilçede 37 mahallede kaçak su kullanımı tespit edildi. Denetimler sırasında 419 vatandaşın kaçak su sistemi kurarak sayaçları devre dışı bıraktığı tespit edildi.

KAÇAK SU TESİSAT SİSTEMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Yapılan denetimlerde ilginç kaçak su bağlantıları ortaya çıkarıldı. Denetimlerde suyun sayaca gelmeden takılan ek borularla başka yere yönlendirildiği, sayacın bypass edildiği, çoklu kullanım için kaçak bağlantıları ve eklentiler yapıldığı, sayaçsız su kullanımı için mekanizma oluşturulduğu gözlendi.