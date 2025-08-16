AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, partinin 24. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir programla kutladı. İlçe Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Kurucu İlçe Başkanı Muzaffer Kurtuluş ve Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Şaban Sönmez katıldı.BURSA (İGFA) - Programda konuşan İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, “Kurulduğu günden bu yana milletimizin umudu olan partimiz, 24 yıldır aynı inanç, azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu davaya gönül vermiş, emek vermiş tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor; kurucu kadrolarımızın azmi ve gayretini bugün de yol rehberi olarak görüyoruz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise, “AK Parti, milletle gönül gönüle yürüyerek ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerle siyaset tarihinde eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi yazmıştır. Bu başarı, teşkilatlarımızın sahadaki özverili çalışmaları ve milletimizin bizlere duyduğu güvenle mümkün olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kurucu İlçe Başkanı Muzaffer Kurtuluş, partinin kuruluş sürecine ilişkin anılarını paylaşarak, “O günlerde büyük bir inanç ve heyecanla yola çıktık. Zorluklar vardı ama milletimizin bize duyduğu güven en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Bugün geldiğimiz noktada o emeklerin karşılığını görmek gurur verici” dedi.

Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Şaban Sönmez de gençlik teşkilatının kuruluş dönemindeki çalışmalarını anlatarak, “Biz gençler olarak gece gündüz demeden sahada çalıştık. O günlerde kurduğumuz gönül bağları, bugün hâlâ dimdik ayakta duran bir teşkilatın temellerini oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda, “Vefa; geçmişe takılıp kalmak değil, geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe daha güçlü yürümektir” mesajı öne çıktı.