AK Parti Milletvekili Adayı Prof. Dr. Orhan Ateş, Ankara'daki aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra geldiği Bayburt'ta Saat Kule Meydanı'nda sevgiyle karşılandı.

Prof. Dr. Orhan Ateş, karşılama töreninin ardından parti binasına geçti. AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın, Bayburt'un AK Parti'ye yeniden rekor oy vereceğini belirttiği konuşmasının ardından kürsüye gelen Ateş, uzun yıllardır tıp doktoru olarak devlete hizmet ettiğini belirterek, şimdi de AK parti milletvekili olarak, Bayburt'a hizmet edeceğini söyledi.

Ateş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti demek dava demek, 20 yıllık başarı hikâyesi demek. AK Parti Türkiye'de çok şeyi değiştirdi, dönüştürdü.

Sosyolojiden coğrafyaya, şehircilikten ekonomiye, saniyeden tarıma yeni bir soluk getirdi. Türkiye bölgesel güç olmaktan çıktı, artık dünyada söz sahibi oldu.

Dünyada olaylara son noktasını koyan kilit ülke olduk, son sözü Türkiye söylemeden olayların, mevcut durumun değerlendirmediği bir konuma sahip olduk. Bayburt bu şahlanışın her zaman bir sembol şehri oldu.

Reisinin yanında kale gibi dimdik ve tek vücut olarak hep durdu ve bu sembol şehir bu şahlanışın mihenk taşı oldu.

14 Mayıs'ta yeni yüzyıl vizyonuyla, bu şahlanışın bu vizyonun sembol şehri biz olacağız, Bayburt olacak. Bunu nasıl yapacağız sandıkları patlatarak göstereceğiz.

Tek vücut, tek ses olarak bunu başaracağız. Herkesin tek amacı, tek hedefi Bayburt'u seçimlerde birinci yapmak olmalı.

14 Mayıs akşamı hepimiz için bir şölen olacak, inşallah bunu Bayburt'ta, Türkiye'de yapacağız."