AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, bugün yapılan 8. olağan kongre de güven tazeledi, yeniden İl Başkanlığına seçildi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ak Parti’nin Edirne İl Kongresi geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Kongreye Belgin İba, bu kongrede de güven tazeledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün de katıldığı kongrede Belgin İba bir kez daha başkan seçildi.

AK Partili Keşanlı il delegeleri de kongrede yerini alırken, AK Parti İl Yönetimine Keşan’dan Adnan Vural ile Nehir Gergin ve Üst Kurul Delegeliği’ne de AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir seçildi.

Buna göre AK Parti İl Kongresi’nde göreve gelenler şöyle;

Başkan : Belgin İba

YÖNETİM KURULU ASİL

Adnan Vural, Adem Ayaz, Ahmet Tarık Hatipoğlu, Ali Kobak, Aydoğan Akıncı, Ayhan Dinç, Bayram Singer, Birkan İpek, Burak Cambaz, Candemir Çekiç, Deniz Yelken, Dilek Arzu Dermenci, Ebru Dağdeviren, Erhan Ayyıldız, Fahri Üzün, Gökhan Balta, Gökhan Tamküpeli, Gözde Emel Baytar, Gülşah Ekşi, Halil Gümüş, Hatice Koçaşlı, Hüseyin Yıldırım, İsmail Akalın, Mehmet Çapoğlu, Mehmet Göktaş, Mustafa Taş, Murat Nalça, Münire Konuk, Nehir Gergin, Neşe Deneri, Oktay Topalova, Pınar Ersaçmış, Rasim Özgün, Secaattin Uyur, Semih Dıramalıdan, Serhat Çağatay Aydemir, Tuba Karabulut, Uğurcan İmrak, Yıldız Yeşilkurt

YÖNETİM KURULU YEDEK

Fatih Güler, Yasin Nas, Murat Susamişleyen, Ahmet İsmailoğlu, İbrahim Kaya, Özcan Kalkar, Halil İbrahim Altun, Murat Arda, Hasancan Duvan, Hüryan Atikler, Nurşah Kanarya, Erkan Öztaş, Adem Tekin, İsmail Yıldırımlı, İlhan Aleşgür, Cevat Darcanlı, Büşra Biricikcan, JHikmet İsmail Mert, Hasret Boydacı

İL DİSİPLİN KURULU ASİL

İlyas Akmeşe, Nedret Akbulut, Ahmet Hamdi Özger, Melek Uzgör, Kamil Tunca

İL DİSİPLİN KURULU YEDEK

Veli Çolak, Serhat Nuray, Adem Cülfük, Ali Canlı, Zeynep Batıgöç

İL İÇİ PARTİ DEOKRASİ HAKEM KURULU ASİL

Çağatay Yılmaz, Fikret Üstev, Naci Arda

İL İÇİ PARTİ DEMOKRASI HAKEM KURULU YEDEK

Serkan Çomak, Ekrem Güler

ÜST KURUL DELEGELERİ ASİL

Belgin İba, Nergiz İnce, Barış Gündoğdu, Engin Makak, Sümeyye Esenyel, Savaş Pekdemir

ÜST KURUL DELEGELERİ YEDEK

Önder Kuruşar, Erhan Demir, Mehmet Kerman