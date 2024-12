Mevcut il başkanı Elif Çil tek aday olarak girdiği seçimlerde delegelerden yeni dönem için güçlü bir destek aldı.

Kongrede yapılan konuşmalarda 2023 ve 2024 seçimlerinde göstermiş olduğu çabadan dolayı yönetimiyle birlikte takdirle karşılanan Elif Çil, yeniden başkan seçilirken, yeni yönetimde şu isimler görev aldı:

Badem Develi, Bahar Akbulut, Behiye Akarsu, Fatma Develi, Hatice Sancar, Hicran Çelik, Gülümser Koca, Hülya Demir, Meltem Köse, Merve Kostuk, Nagehan Pörge, Nurdan Köse, Nermin İbiş, Raife Kaçmaz, Sema Nur Battal, Serdal Temel, Kanime Kurdal, Sinem Midilli, Nesli Kocabey, Sündüz Uçkan, Şennur Dumlupınar, Tuba Karaaslan, Yücel Bayram, Zahide Şahin, Zeynep Çakmak, Hamiyet Aktaş, Nursemin Çeri, Elanur Kocabey, Nebahat Danayiyen.

Başkan Elif Çil, kongrede yapmış olduğu konuşmada delegelere teşekkür etti. Elif Çil, sadece seçim zamanında değil her an halkın yanında olduklarını ifade etti. Kadın Kolları teşkilatının AK Parti’nin kalbi olduğunu, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak gönüllere dokunmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Çil, “Her bir kapının ardında bir annenin, her bir kapının ardından bir kardeşin, bir evladın bizi beklediğini biliyoruz. Bizler onların umudu olmaya devam edeceğiz. Yorulmadan usanmadan ilk günkü heyecanımız ve kararlılığımızla yürüyeceğimiz bu yolda mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kongrede AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş birer selamlama konuşması yaptılar. Konuşmalarda AK Parti’nin kuruluşundan itibaren kadınlara verdiği önem üzerinde duruldu. Başkan Elif Çil ve kadın kolları teşkilatının AK Parti’nin 2023 ve 2024 seçimlerinde Bayburt’ta kazandığı zaferlerin mihenk taşı olduklarını dile getirdiler.

Kongrede AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nazan Gökşin ve AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de partililere hitaben birer konuşma yaptılar.

Kongre toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.