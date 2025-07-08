Keşan Belediyesi’nin Erikli Sahili’nde 7 parselin ihalesiz olarak kiralanması, SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz tarafından eleştirildi. Durmaz, uygulamanın hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, CHP’li belediyenin “Hak, Hukuk, Adalet” sloganına ters düştüğünü vurguladı ve kiralamadan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin Erikli Sahili’nde 7 parselin ihalesiz bir şekilde kiralanması, SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz’ın tepkisini çekti.

Geçen yıl aynı parseller için yapılan kiralama ihalesinin kamuoyu baskısıyla iptal edildiğini hatırlatan Durmaz, bu yıl ihalesiz bir yöntemle alanların “adeta peşkeş çekildiğini” savundu.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kiralama işleminin Keşan Belediyesi iştiraki bir şirkete düşük bedelle devredildiğini, bu şirketin ise ihale kanununa tabi olmadan alanları istediği kişilere kiraladığını iddia etti. Başkan Durmaz, “Belediye, ‘İhaleye çıkarsak mafya alır, halkın huzuru kaçar’ diyor. Bu düşünceye katılıyoruz, ancak kumsalı kiralayanlar kimler? Çalışanlar, itiraz eden vatandaşlara ‘Buranın patronu ağır ağabidir, büyük mafyadır’ gibi tehditler savuruyor. Belediye bunu duymadı mı?” dedi.

Anayasa’nın 43. maddesi ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine atıfta bulunan Ali Erol Durmaz, “Kıyılar devletin hükmündedir ve herkesin eşit, serbest yararlanması için kamu yararı gözetilir. Kıyılara yapı yapılamaz, engel oluşturulamaz. Bu kiralamada kamu yararı var mı? Hayır” diyerek uygulamanın yasalara aykırı olduğunu savundu.

“CHP’NİN ‘HAK, HUKUK, ADALET’ SLOGANINA TERS”

Durmaz, CHP’li Keşan Belediyesi’nin bu uygulamayla halkı ve muhalefeti karşısına aldığını belirtti. CHP’nin “Hak, Hukuk, Adalet” sloganını hatırlatan Durmaz, “Ülke otokrasi tehdidi altındayken, CHP Genel Merkezi birleşik halk muhalefeti için çalışırken, Keşan Belediyesi’nin halkı karşıya alması anlaşılır değil. CHP İlçe Yönetimi’ne, 18 Belediye Meclis üyesine ve Belediye Başkanı’na açık çağrımızdır: Bu uygulamadan derhal vazgeçin” dedi.

Keşan Belediyesi’nin 2024’te Erikli Sahili’nde 7 müstakil plaj alanını kiralamak için ihale planladığı, ancak Keşan Kent Konseyi, Saros ve Çevre Gönüllüleri ile SOL Parti’nin tepkileri üzerine ihalenin iptal edildiği biliniyor. Ancak bu yıl ihalesiz kiralama yöntemiyle yapılan işlem, yeniden tartışma oluşturdu. Durmaz, binlerce yurttaşın kullandığı sahildeki bu uygulamanın adalet ve demokrasi ilkelerine zarar verdiğini vurguladı