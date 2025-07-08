Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Alifuatpaşa’da vatandaşların merakla hizmete alınması için gün saydığı hemzemin geçit için her şey tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Vatandaşların mahallenin diğer tarafına geçişi için kritik öneme sahip hemzemin geçitte kauçuk zemin, güvenlik sistemleri, kaldırım, bordür ve asfalt çalışmaları sona erdi. Geçitte görev alacak çalışanların eğitimlerinin tamamlamasının hemen ardından araç ve yaya trafiğine açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle Alifuatpaşa’da başlatılan işlemlerde sona gelindi.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÖN PLANDA TUTULDU

16 ilçe ve şehir merkezinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları ile ulaşımı güvenli ve konforlu hale getiren Büyükşehir, bölge halkının uzun zamandır beklediği Alifuatpaşa Hemzemin Geçidi’nde de işleme başlamıştı.

Çalışma kapsamında insanların güvenli bir geçiş noktasına kavuşması için güvenlik sistemleri en ön planda tutuldu ve bariyer ile geçiş için kurulan düzen, büyük bir hassasiyetle hazırlandı.

KRİTİK BİR GÜZERGÂH

Bölge halkının mahallenin diğer tarafına geçişi ve Sakarya’nın en büyük mahallelerinden biri olan Alifuatpaşa’nın ulaşımı için kritik bir nokta olan tren yolu, araç ve yaya geçişi için bölündü.

Araç geçişi için hemzemin geçide kauçuk zemin montajlandı, uyarıcı ve güvenlik sistemleri ile kulübe montajı tamamlandı. Ayrıca geçit etrafındaki kaldırım ve bordür imalatları, sıcak asfalt serim işlemleri de son buldu.

GEÇİT YAKINDA AÇILIYOR

Geçitte araç ve yaya güvenliğini sağlayacak personellerin görevlendirilmesi ve ilgili eğitimlerden geçmesi için çalışma başlatıldı. Alifuatpaşa Hemzemin Geçidi, bu sürecin sonunda araç ve yaya trafiğine açılacak.